Kto nemá zdravý rozum, v lekárni ho nekúpi!

Vážený čitatelia, dlhšiu dobu som neprispieval svojimi článkami na Blogu. Ale nedá mi sa nepodeliť o aktuálne dianie v Zlatých Moravciach.

Vážení priatelia, najmä obyvatelia Zlatých Moraviec, v jednom z posledných príspevkov som sa venoval 11 MZ, ktoré sa konalo 14.05.2020 o 15:00 hod. Venoval som sa najmä bodu 37 (mat.č.27-11 MZ- 2020)!

Tento bod pojednával o odkúpení STAREJ, PRE MESTO NEPOTREBNEJ KRČMY (do ktorej bude mesto musieť v budúcnosti investovať nemalé peniaze) v MČ - Chyzerovce od súkromníka za 80 000 eur!!! V kútiku duše som veril ako občan, že v tejto ťažkej finančnej dobe, ktorú zapríčinil koronavírus, tento hazard s našimi peniazmi poslanci neschvália. No aj napriek tomu, že celým zastupiteľstvom rezonovali informácie, ako je na tom naše MESTO finančne zle, schválili znižovať príspevky pre MESTSKÉ PODNIKY a PREDŠKOLSKÉ ZARIADENIA o 5 %. Mesto musí robiť ďalšie ŠKRTY vo svojich financiách, aby MESTO ako tak prežilo túto ťažkú finančnú dobu. Aj napriek týmto faktom, tento politický (SMER-SD) a finančný hazard s verejnými financiami niektorí poslanci schválili!!!

Smutné je, že "NIEKTO" pred prejednávaním tohoto bodu „spustil“ fámu, že keď mesto neodkúpi túto nemovitosť, tak ju odkúpia Rómovia. Doslova zneužili Rómov na oblbnutie (oklamanie) ľudí, čo je s prepáčením CHRAPÚNSTVO !!!

Keď už sme pri tých rómoch, položme si otázku, že koľko občanov MČ - Chyzerovce predalo svoje domy našim rómskym spoluobčanom. Kde bola vtedy poslankyňa za túto MČ Pacalajová? Keď už ju spomínam, tak jej kladiem verejne otázku: „Pani poslankyňa nepredala Vaša rodina, len tak náhodou, svoju nemovitosť RÓMSKYM SPOLUOBČANOM???“

Tak to vyzerá, že vtedy im to nevadilo, veď ani rómske peniažky nesmrdia. Teraz ich zneužili, ako STRAŠIAKOV pre ľudí! Opakujem, je to s prepáčením CHRAPÚNSTVO a NEFÉR voči občanom bez rozdielu či je to rómske etnikum, alebo nie!!!

Prekvapuje ma reakcia primátora, na pripomienky napr. poslankyne Ivanovičovej, že tieto peniaze by bolo užitočnejšie investovať napr. do budovania parkovísk atď.. Primátor jej odpovedal, že všetko sa bude robiť z eurofondov o ktoré sme požiadali. Bez urážky, ale zrejme je pán primátor politický analfabet a neuvedomuje si, že už nevládne strana SMER-SD, ale Matovič! Remišová ide prehodnocovať všetky žiadosti o eurofondy a naše mesto, ako tzv. „BAŠTA SMERU“ nemusí dostať ani cent a tých 80 000 eur nám bude veľmi chýbať!!!

Za odkúpenie KRČMY hlasovali:

- Šepták (SMER-SD), ktorý je zároveň predseda majetkovej komisie. K tomu len toľko, poslanci urobili z CAPA ZÁHRADNÍKA!

- Pacalajová (SMER-SD) o tej som sa už vyjadroval!

- Kukučková (SMER-SD) to je poslankyňa, ktorú je aj škoda komentovať!

- Borčin (SMER-SD) Smer mu zabezpečil teplé miestečko na stavebnom úrade!

- Halgaš (SMER-SD) úplne nevýrazný poslanec, prečo by nebol vďačný za to, že ho strana SMER-SD dala na kandidátku!

- Balážová (NK) je divné, že podporila ňou tak nenávidený SMER-SD, žeby mu chcela uškodiť? Ona je povestná tým, že čím horšie pre MESTO tým lepšie pre ňu!!!

- Petrovič (NK) je vďačný SMER-u, že ho ako jediného nezávislého kandidáta zvolili za predsedu komisie Školstva a kultúry, ostatné predsednícke funkcie v komisiách si uzurpoval SMER-SD!

- Cimmermann (NK) tento poslanec v minulosti klamal, že ho zo strany SMER-SD vyhodili, čo nie je pravda. Vystúpil sám, ale stranícke maniere mu zostali! A ešte jedna perlička, tento poslanec vo veľkej pompéznosti spustil anketu, „že ako by malo MESTO v tejto ťažkej dobe pomôcť podnikateľom“ a na MZ sa vyjadril "KAŽDÝ PODNIKATEĽSKÝ SUBJEKT ZODPOVEDÁ SÁM ZA SEBA A KEĎ NEPREŽIJE NECH VYHLÁSI BANKROT!!!" (dôkaz týchto rečí nájdete na audiovizuálnom zázname z 11.MZ, čas 3:51)! Tak toto je tá pomoc do ktorej vyzýval MESTO!!! Má vlastne tento poslanec doma zrkadlo??? Keď sa nehanbí do neho pozrieť!!!

Veľkú vďaku od väčšiny občanov nášho mesta si zaslúžia poslanci, ktorí nenaleteli na fámu o Rómoch a záleží im v tejto ťažkej finančnej situácii na každom eure. Čiže záleží im na občanoch a ich potrebách, na rozdiel od predošlých poslancov, ktorí hlasovali za tento finančný nezmysel a hazard s verejnými financiami!!!

Čiže proti boli, alebo sa zdržali hlasovania poslanci : IVANOVIČOVÁ (NK), ECKHARDTOVÁ (SMER-SD), ĎURČEKOVÁ (SMER-SD), HOLUB (SMER-SD), IVANOVIČ (SMER-SD) a UHRÍNOVÁ (NK)!!! Hore palec.

Záverom len toľko, keď sa nebude niečo páčiť na mojom príspevku menovaným poslancom, tak nech si láskavo preštudujú Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení!!!